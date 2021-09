Sassuolo: Dionisi 'risultato ingiusto, meritavamo di più'

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Peccato, sono stati bravi loro ma il risultato non è stato giusto. Sono due squadre che hanno creato, avremmo meritato di più quindi non parlo degli episodi negativi ma della prestazione molto buona", lo ha detto Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma all'Olimpico. Poi ha continuato: "Siamo in crescita. I ragazzi erano molto delusi per il risultato, non avrei firmato per questo 2-1 ma è bello vedere questa consapevolezza. Siamo sulla buona strada, dobbiamo raggiungere un equilibrio di squadra per giocare con tanti giocatori offensivi. Sono molo ottimista". Infine sulla prestazione di Scamacca e sul cambio con Raspadori all'intervallo ha concluso: "Giacomo era affaticato, aveva un problemino muscolare ma niente di che, se fosse rientrato avrebbe giocato 10 minuti e avrebbe avuto poco senso rischiarlo alla terza giornata di campionato. Sono certo comunque che in futuro potrà giocare insieme a Scamacca". (ANSA).