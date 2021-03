Sassuolo, Djuricic ci spera: "Lazio raggiungibile, qualcuno davanti deve cadere"

La Serie A è tutt'altro che finita, anzi: tutti i verdetti sono ancora ampiamente in bilico e nessuna posizione in classifica è ancora certa a undici partite di distanza dal termine del campionato. La Lazio è in piena corsa per la Champions League ma, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, da dietro Filip Djuricic crede che il suo Sassuolo possa rimontare proprio sui biancocelesti: “Voglio arrivare almeno a 8 gol e abbiamo l’ambizione di arrivare in Europa League. Il recupero con il Torino? Per loro i tre punti possono essere cruciali, ma noi dobbiamo pensare che una vittoria può cambiarci la vita. Qualcuno davanti deve cadere. Ma intanto la Lazio penso che sia raggiungibile, avremo lo scontro diretto in casa, possiamo giocarcela”. I punti di distanza tra le due squadre sono sette e il Sassuolo il primo scontro diretto all'Olimpico lo ha già perso, ma sognare non costa nulla: allo stesso modo dei neroverdi, però, la Lazio guarda avanti e di certo non dietro.