Sassuolo, Haraslin positivo al Covid: il comunicato della società

Il Sassuolo ha reso noto "che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La società è in costante contatto con l'autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza".

Lazio, Inzaghi: "Andiamo oltre l'emergenza, faremo di necessità virtù"

Lazio, la squadra in partenza per Bruges: ecco i calciatori presenti - FOTO&VIDEO

TORNA ALLA HOME