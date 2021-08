Sassuolo, l’Eintracht Francoforte piomba su Scamacca: molto dipende da Kostic

Gianluca Scamacca è ancora in cerca di una sistemazione per la prossima stagione. L'attaccante romano di proprietà del Sassuolo, reduce da un buon campionato in prestito al Genoa, è finito sulla lista dei desideri di diverse squadre italiane e non solo. In Serie A molti club sono interessati ai muscoli e ai centimetri del centravanti scuola Roma. C'è l'Inter, che in questo momento si è un po' defilata, e soprattutto Verona e Sampdoria. Attenzione anche alle piste che portano all'estero. Anche un club di Bundesliga infatti ha messo gli occhi sul giocatore. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Eintracht Francoforte ha sondato il terreno per Scamacca. Il club tedesco è pronto a battere la concorrenza italiana e vorrebbe mettere sul piatto i soldi della cessione di Kostic, uno degli obiettivi principali di mercato della Lazio.