Sassuolo - Lazio, i convocati di Inzaghi: tanti assenti, ci sono due Primavera

Per l'ultima partita della stagione la Lazio dovrà fare a meno di molti giocatori importanti tra squalificati e infortunati. Inzaghi è riuscito a convocare per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo 19 giocatori: uno degli ultimi forfait è stato quello di Immobile per febbre, mentre si sono aggregati in prima squadra i giovani Bertini e Moro.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Armini, Patric, Radu, Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Lulic, Marusic, Parolo, Correa, Moro, Muriqi.