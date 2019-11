Sassuolo - Lazio, una vittoria da record: i numeri dei biancocelesti

La Lazio, tornata in campo dopo la sosta per le Nazionali, non si lascia intimorire dal Sassuolo e conquista una fondamentale vittoria, che conferma il terzo posto nella classifica della Serie A. Il successo ottenuto al Mapei Stadium si aggiunge a quelli dell’ultimo periodo, che hanno dato nuova linfa alle ambizioni europee della squadra di Simone Inzaghi. Due statistiche, pubblicate sul profilo Twitter di Lazio Page, dimostrano che quello vissuto dai biancocelesti è un vero momento d’oro. Quella di quest’oggi è infatti l’ottava partita consecutiva in cui la Lazio ha siglato più di due gol complessivi. In Europa, solamente Inter e Bayern Monaco hanno raggiunto un simile traguardo. Ma non finisce qui. Con i tre punti conquistati questo pomeriggio, i capitolini hanno allungato la striscia di vittorie di fila in campionato, che ora sono diventate cinque, replicando l’impresa dell’ottobre 2017. Solamente Leicester ed Hoffenheim sono, in questo momento, usciti vittoriosi dagli ultimi cinque impegni in campionato. È il caso di dirlo: la Lazio (non solo Immobile) è ‘on fire’!

