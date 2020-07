Scarpa d'Oro 19/20, Lewandowski contro Immobile: ecco cosa accadrà in caso di parità

Ha realizzato una tripletta fenomenale ieri col Verona, Ciro Immobile. Tripletta, che gli ha permesso di raggiungere quota 34 gol in campionato, e 68 punti nella classifica che assegna la Scarpa d'Oro, al pari di Lewandowski e in vantaggio su Cristiano Ronaldo, fermo a 31 gol e terzo a 62 punti. Sarà necessario che il bomber di Torre Annunziata ne realizzi almeno un altro, per portarsi in vantaggio, visto il regolamento che prevede l'assegnazione del titolo: Il premio infatti, andrebbe in caso di pari merito all'attaccante del Bayern Monaco, avendo segnato gli stessi gol, giocando però meno minuti di Immobile. Servirà dunque che l'attaccante laziale segni almeno un gol per portarsi in prima posizione solitaria, con il solo Ronaldo rimasto in gioco ma indietro in classifica. Brescia e Napoli sono avvertite, Immobile ha tutta l'intenzione di continuare a segnare e vincere la Scarpa d'Oro.

