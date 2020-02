Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Immobile allunga, Messi risale

CLASSIFICA SCARPA D'ORO - Robert Lewandowski chiama, Ciro Immobile risponde. L'attaccante del Bayern Monaco venerdì ha segnato una doppietta nella sfida vinta dai bavaresi contro il Paderborn e ha consolidato il secondo posto nella classifica della Scarpa d'Oro. Immobile, però, ha risposto presente timbrando il cartellino anche contro il Genoa. Il bomber biancoceleste è a quota 27 centri e non vuole fermarsi. Il centravanti biancoceleste è sempre più leader della classifica della Scarpa d'Oro che premia il miglior cannoniere europeo. Dopo averlo sfiorato due anni fa, Immobile vuole conquistare il titolo. Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. Alle spalle di Immobile e Lewandowski, c'è traffico sul grandino più basso del podio. Terzi, infatti, sono Werner del Lipsia, Cristiano Ronaldo e Haaland fermi a 42. Messi, campione uscente delle ultime tre stagioni, è risalito dal quindicesimo al sesto posto grazie al poker rifilato all'Eibar. Ecco la top ten della Scarpa d'Oro 2019/20:

1- Immobile (Lazio) - 54 punti

2- Lewandowski (Bayern Monaco) - 50 punti

3- Werner (Lipsia) - 42 punti

3- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 42 punti

3- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 42 punti

6- Messi (Barcellona) - 36 punti

7- Vardy (Leicester) - 34 punti

7- Lukaku (Inter) - 34 punti

7- Aubameyang (Arsenal) - 34 punti

10- Aguero (Manchester City) - 32 punti

10- Ben Yedder (Siviglia) - 32 punti

12- Sorga (Flora Tallinn) - 31 punti

13- Ings (Southampton) - 30 punti

13- Mbappe (Psg) - 30 punti



