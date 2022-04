Scarpa d'Oro 2021/22, la classifica: Immobile allunga su Benzema

Lewandowski primo, Ciro allunga sul francese complice la sosta della Liga. La classifica completa della Scarpa d'Oro 2021/22...

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Ciro Immobile sale ancora nella classifica della Scarpa d'Oro. Dopo averla vinta nel 2019/20, il bomber della Lazio sogna uno storico bis anche se Lewandowski sembra in fuga. Il numero 17 biancoceleste, dopo il gol al Milan, si è preso la seconda posizione in solitaria con 52 punti all'attivo grazie ai ventisei centri in campionato finora firmati. Ciro paga anche i quattro problemi fisici che gli hanno fatto saltare ben quattro gare, cosa abbastanza insolita per un sempre presente come lui.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. In testa c'è il campione in carica Robert Lewandowski che è a quota 66. Il polacco, scottato dalla mancata conquista del Pallone d'Oro, vuole fare doppietta ed è in fuga. Dietro di lui c'è Immobile a 52 che precede Benzema che è a 50. Mancano quattro giornate, ma Immobile ha voglia di migliorarsi ancora e di provare uno storico bis mai riuscito a nessun italiano. Lewandowski è avvisato.

Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro 2021/22:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 66 punti (33 gol x 2)

2- Immobile (Lazio) - 52 punti (26 gol X 2 )

3- Benzema (Real Madrid) - 50 punti (25 gol X 2)

4- Omoijuanfo (Molde/Stella Rossa) - 49,5 punti (33 gol x 1,5)

5- Vlahovic (Fiorentina) - 46 punti (23 gol X 2 )

6- Mbappé (Psg) - 44 punti (22 gol x 2 )

6- Salah (Liverpool) - 44 punti (22 gol x 2 )

8- Schick (Bayer Leverkusen) - 42 punti (21 gol x 2)

8- Terrier (Rennes) - 42 punti (21 gol x 2)

10 - Ben Yedder (Monaco) - 40 punti (20 gol x 2)

