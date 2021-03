Sclosa su Gascoigne naufrago: "Paul ha nove vite, ne vedremo delle belle. E sulle donne..."

Paul Gascoigne torna protagonista. Questa volta non su un campo da calcio ma all’”Isola dei famosi”. L’ex centrocampista inglese prenderà parte al programma condotto da Ilary Blasi con altre celebrità. Claudio Sclosa, ex capitano biancoceleste e compagno di stanza di Gazza ai tempi della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per presentare a 360 gradi la figura di Paul che da stasera sarà protagonista del noto programma: “Con Paul ne vedremo sicuramente delle belle. Sono curioso di vedere gli scherzi che farà. Non so quanto potrà durare, ma in quanto a spirito di adattamento riesce a stare anche giorni senza mangiare. Era un genio perché in ogni occasione riusciva a trovare qualcosa di speciale. Nessun compagno della sua carriera parlerà male di Gascoigne. Voleva bene ai suoi compagni e si faceva voler bene perché non nascondeva niente, le debolezze, le paure. Bisognerà capire il feeling che si instaurerà con gli altri concorrenti, lui si metterà a disposizione. Donne? Quando era alla Lazio, era molto legato a una persona ed era molto serio. Pensava solo a lei. Paul è un ragazzo sveglio saprà farsi valere. Amicizia? Abbiamo un bellissimo rapporto, di rispetto. Nacque subito feeling, sapeva come prendermi e io anche. Mia moglie mi diceva che avevo accudito più Gascoigne che mia figlia piccola. Però l’ho fatto volentieri. Fisico? Ha avuto due grossi infortuni e nel secondo ero presente durante l’allenamento quando si ruppe la gamba nello scontro con Nesta. Era un ragazzo che aveva bisogno di tanto affetto. Difficoltà? Tutti abbiamo cerato di aiutarlo, ci veniva naturale. Tifosi laziali? Prima che arrivasse era già diventato l’idolo della tifoseria, gli volevano bene a prescindere. Lui era contento e felice di giocare nella Lazio. Non è mai mancato, si è sempre allenato bene e domenica faceva la prestazione. Gli inglesi sono così: quando c’è da lavorare ci sono al 110%. Vita privata? Con le qualità che aveva, se avesse fatto cose diverse da quelle che ha fatto, sarebbe stato ancora più grande di quello che è stato. La sua vita privata lasciava un po’ a desiderare. Ho tanta voglia di rivederlo. Con Roberto Cravero ci siamo preoccupati molto perché ci arrivavano notizie non bellissime. Paul è come i gatti: ha nove vite. Mi auguro con tutto il cuore che questo possa essere un periodo felice e spensierato della sua vita perché ne avrebbe bisogno. Spero di potergli parlare per fargli un saluto”.

