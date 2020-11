Sconcerti: "Con un po' di buonsenso il calcio andrebbe fermato"

Il mondo del calcio sta incontrando diverse difficoltà in questa gestione durante l'emergenza Covid. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Sconcerti: "Se parliamo a rigore di problemi sanitari, il calcio dovrebbe fermarsi dappertutto. Il vero vantaggio del calcio è che si gioca all'aperto, ma per il resto, a partire dagli spostamenti, si fa tutto in gruppo e al chiuso. Il calcio ha un tasso di contagio forse più elevato di quello nazionale che già lo è tanto. Dal punto di vista del buonsenso e delle leggi, andrebbe fermato, ma stanno cercando tutti, a partire dai giocatori che sono i veri coinvolti, di protestare poco perché sanno che stavolta se si fermano non prendono un anno di stipendio. Poi ci sono quelli come me che trovano distrazione nel calcio, e tutto questo fa sì che si faccia finta di non vedere cosa stia accadendo, anche se si sa che accade".