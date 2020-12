Sconcerti: “La Lazio ha pescato la squadra peggiore, ma è una sfida stimolante”

La Lazio ha pescato il Bayern Monaco, sarà un ottavo di finale di Champions League più che impegnativo per gli uomini di Inzaghi. Sconcerti ha commentato i sorteggi ai microfoni di TMW: "Alla Juve è andata bene, il Porto forse era la più facile. Non è andata benissimo a Lazio e Atalanta. La cosa peggiore è il Bayern per la lazio, l'Atalanta qualche chance ce l'ha. Sono grandi partite e questo è stimolante, se la devono giocare in maniera tranquilla. Ad esempio la Lazio: se esci, esci con la migliore, se vinci, lo fai contro la migliore. Il Real invece ora è una squadra affrontabile, anche se ha grandi nomi".