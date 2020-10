Sconcerti: "Mercato Lazio? I giocatori che ha non bastano"

Si è concluso il calciomercato, crescono i commenti intorno alle operazioni effettuate dai diversi club. Sconcerti, ai microfoni di TMW, ha parlato del mercato della Lazio: "Per me i cinque cambi creano una disparità enorme per tutti. Quattordici giocatori la Lazio li avrebbe, sedici no. Gli avversari, come l'Inter su tutte, cambia le partite con i sostituti. Uno dei pregi di questo mercato è che sta dimostrando ai grandi giocatori che bisogna stare molto attenti o si rischia di rimanere prigionieri dei propri ingaggi. Gotze, che ha deciso il Mondiale 2014, che rimane fuori a 28 anni dal giro è un esempio... O anche Mandzukic, che vorrebbero in tanti ma costa 14 milioni di ingaggio all'anno contando le tasse. O Balotelli, e tante altre storie, ma penso sia la prima volta in cui la cosa è così marcata: ci sono giocatori letteralmente impagabili, prigionieri della loro ricchezza".