Sconcerti: "Ritrova equilibrio un campionato squilibrato. La Lazio non ha giocato

Giornata di stop per le big del campionato. Inter e Lazio non vincono ma guadagnano un punto sulla Juventus che esce sconfitta dal San Paolo. "Una fiacca improvvisa della Juve che ridà equilibrio alla corsa". Così analizza Mario Sconcerti la 21esima giornata di Serie A sulle pagine de Il Corriere della Sera: "È stata una giornata di fiacca improvvisa, come il primo giorno di primavera, nessuna delle prime quattro ha vinto, la Juve ha perso. Non ha giocato la Lazio nel derby, non è entrata in campo la Juve col Napoli, ha fatto fatica anche l’Inter contro la vecchia organizzazione del Cagliari. L’Inter adesso è a 3 punti, la distanza di uno scontro diretto, la Lazio è a 5, ma ha anche una partita in meno. Ritrova un equilibrio forte un campionato squilibrato, dove le ultime prendono punti alle squadre di mezzo e quelle di mezzo alle grandi squadre".

