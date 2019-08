Il derby si avvicina, Inzaghi sta preparando al meglio la sua Lazio per questo impegno. Ai microfoni di TMW ne ha parlato anche Sconcerti: "Sono veramente particolari i derby di Roma, è inutile fare un pronostiico. La Lazio ci arriva molto meglio della Roma, che non ha un ordine. Anzi, è quella divisa in due. I biancocelesti sono molto forti in assoluto".

