Lazio, Caicedo e il rinnovo: si attende la risposta del giocatore

Caicedo non ha ancora apposto la firma sul rinnovo del contratto. La Lazio attende la decisione del giocatore, pedina importante nello scacchiere biancoceleste. Ieri non è arrivata alcuna risposta e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si attendono segnali importanti nella giornata di oggi. L’offerta della società: rinnovo fino al 2022 con uno stipendio di due milioni più bonus. Inzaghi punta molto sul giocatore, ha fatto di tutto per convincerlo a restare. In conferenza stampa ha dichiarato: “Nei prossimi giorni Caicedo rinnoverà il contratto. Speravo la situazione si sistemasse, restiamo fiduciosi”. Insomma, una dichiarazione di piena fiducia da parte del mister piacentino. Ora la palla passa all’ecuadoriano: è lui che dovrà accettare o rifiutare l’offerta. Il tempo stringe, inoltre è già aria di derby. L’attaccante aveva accusato un problema fisico durante l’amichevole con il Celta Vigo, ha rischiato la convocazione con la Sampdoria per i postumi dell’infortunio. È comunque al lavoro per essere presente nella stracittadina, si accomoderà in panchina e darà una mano in caso ce ne fosse bisogno. Si attende, però, la risposta di Caicedo sul rinnovo: sì o no? Oggi potrebbero esserci novità in tal senso. La Lazio aspetta.

