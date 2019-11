Scudetto 1915, Mignogna: "Il 4 novembre l'hashtag #RespectLazio1915"

Nell'attesa della decisione finale della Figc sullo Scudetto 1914-15, l'avv. Gian Luca Mignogna, promotore dell'ex aequo tra Lazio e Genoa, ha emesso il seguente comunicato: "Lunedì 4 Novembre 2019, com’è noto, ricorrerà il 101° Anniversario della fine della Grande Guerra. Per permettere all’Italia di completare il proprio percorso Risorgimentale, furono numerosissimi i tesserati della Lazio che lasciarono i campi sportivi per recarsi sui campi di guerra. Alcuni di loro sacrificarono la propria vita per la Patria, altri tornarono con lesioni fisiche permanenti, altri ancora con ferite morali indelebili. In attesa che la Commissione Storica della Figc renda giustizia ai calciatori della Lazio 1915, riconoscendo loro il diritto al titolo di Campioni d’Italia ex aequo, l’Avv. Gian Luca Mignogna ed il Comitato Promotore della rivendicazione tricolore intendono onorarli e difenderne la memoria, chiedendo a tutti i tifosi ed i media laziali di condividere sui social sin dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di lunedì l’hashtag commemorativo #RespectLazio1915 affinché quegli eroi laziali e nazionali ed i loro valori etico/morali siano degnamente ricordati per l’eternità e risultino definitivamente tacitati coloro che ancor oggi intendessero oltraggiarne le gesta, avversando, vessando o censurarando “verità” che oramai sono state inconfutabilmente scolpite nella storia ai fini dell’assegnazione ex aequo dello Scudetto 1915".

MILAN - LAZIO, L'ESCLUSIVA CON ZACCARDO

MILAN - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE