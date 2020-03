Scudetto, Mirabelli: "La Lazio può fare lo scherzetto a Juventus e Inter"

La Lazio guarda tutti dall'alto in classifica in attesa di capire quando ci saranno i recuperi. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato della corsa allo Scudetto: "Bella lotta, davvero. La Juventus, grazie al lavoro, negli anni ha costruito qualcosa di importante e quindi è la squadra più accreditata. L’Inter è un piccolo passo indietro perché sta lavorando da meno tempo. E poi c’è la Lazio, che a gennaio ha comprato... la spensieratezza: giocherà senza pressione e con il giusto stato d’animo, può fare uno scherzetto a Juventus e Inter. Lotito e Tare insieme all’allenatore hanno fatto un grande lavoro. Da quando Simone Inzaghi è tornato indietro da Salerno per allenare la Lazio dopo l’improvviso ripensamento di Bielsa, la Lazio sta costruendo qualcosa di bello. Complimenti ai biancocelesti".

CALENDARIO: SALTA ASSEMBLEA, SI VA VERSO LO SLITTAMENTO

COMITATO SCIENTIFICO GOVERNO: "SPORT 1 MESE A PORTE CHIUSE"

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE