Sebastiani (pres. Pescara): "Caso tamponi? Impossibile che la Lazio sia in malafede"

Ai microfoni di Radiosei il presidente del Pescara Sebastiani ha commentato il caso tamponi: "Non conosco i fatti che riguardano le indagini e la questione tamponi della Lazio. Credo solo che nessuno di noi presidenti abbia la volontà di mettere in pericolo la salute di nessuno, non posso e voglio credere che sia qualcosa di costruito e fatto in malafede. In questi mesi abbiamo assistito ad un altalena di referti negli atleti e non solo. Fino a pochi giorni fa facevamo tamponi ogni due giorni, è stato un segnale di grande impegno del mondo del calcio. I protocolli sono molto rigidi che riguardano controlli e bolle, c'è la consapevolezza che solo in questo modo il calcio può proseguire. Ci siamo chiusi nel nostro centro, nessuno può entrare, facciamo il possibile ed i giocatori sanno che deveono fare la propria parte. Il costo dei tamponi è alto, un solo tampone ci costa 70 euro, il sierologico 30 euro, moltiplicate per tutto il gruppo squadra. La nostra Asl funziona molto bene, ci danno i risultati in 6-7 ore, ma il peso economico è importante".