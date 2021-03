Serbia, Milinkovic applaude la squadra: "Lottare sempre fino alla fine" - FOTO

Un ottimo pareggio quello ottenuto dalla Serbia, considerando come si erano messe le cose. Il Portogallo aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, ma i padroni di casa sono riusciti a rimontare e a pareggiare l'incontro. Al termine del match Milinkovic-Savic, in campo per tutti i 90', ha fatto i complimenti alla squadra su Instagram: "Lottare sempre fino alla fine! Ben fatto, squadra".