Serbia, Milinkovic esulta su Instagram: "Per me non è solo un gioco" - FOTO

Difficilmente Milinkovic non mette impegno e grinta quando scende in campo: ciò accade perché per lui il calcio non è solo un gioco. Specialmente quando indossa la maglia della sua Nazionale, il Sergente si sente in dovere di dare il massimo, proprio come ha fatto nelle ultime due partite. Ieri la Serbia ha pareggiato contro la Turchia anche grazie ad un gol del centrocampista della Lazio. Su Instagram ha esultato scrivendo: "Per qualcuno è solo un gioco. Non per me". Ora Sergej è chiamato a dare il massimo anche con l'aquila sul petto: tutti da lui si aspettano prestazioni sontuose, ma la pressione non lo scalfisce.