Serbia, solo pari contro l'Ungheria: dieci minuti di campo per Milinkovic

Serata non entusiasmante per la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic, che nella quinta giornata del gruppo G di Nations League cozza contro l'Ungheria e si ferma sull'1-1. Autori delle due reti della partita prima Radonjic per la Serbia e poi Kalmar per l'Ungheria, entrambi a segno nella prima frazione. Poco più di dieci minuti in campo per Milinkovic, il centrocampista della Lazio resta in panchina ad assistere al pareggio della sua nazionale fino al 79', quando subentra a Tadic. Risultato che relega la Serbia ancor di più in fondo alla classifica del girone con soli tre punti.