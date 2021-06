Serbia U21, Kamenovic titolare nel pareggio contro la Russia: ora testa alla Lazio

Novanta minuti in campo da capitano per Dimitrije Kamenović con la sua Serbia Under 21 contro i pari età della Russia, in un match amichevole terminato 0-0 che chiude gli impegni con la Nazionale di categoria fino a settembre. Attesa ora per l'arrivo nella Capitale del giovane calciatore serbo, per formalizzare il suo arrivo alla Lazio a cui si legherà per i prossimi cinque anni dopo la parentesi al Cukaricki.