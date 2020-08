Serie A, Abete: "Riapertura stadi? Non è il momento opportuno"

Giancarlo Abete in un’intervista a Italpress ha parlato dell’eventualità di riaprire gli stadi della Serie A. Una possibilità remota secondo l’ex presidente della Figc: "La riapertura degli stadi? Il problema va inserito nel contesto del Paese, di fronte alla crescita dei contagi e ad alcune restrizioni decise negli ultimi giorni dal Governo non è questo il momento opportuno”. Ha aggiunto Abete: “La problematica del Covid-19 non è risolta, quindi bisogna andare avanti con responsabilità e prudenza. Servono scelte responsabili nella speranza di poter tornare a giocare con il maggior numero possibile di spettatori”.