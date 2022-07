Serie A, Adani e le possibili rivelazioni: c'è un centrocampista della Lazio

Il commentatore ha elencato una serie di calciatori che potrebbero essere le rivelazione della stagione che sta per cominciare...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Manca meno di un mese all'inizio del campionato e le squadre si stanno attrezzando per la stagione che verrà. Daniele Adani, ex difensore e attuale opinionista della Rai, ha parlato a La Gazzetta dello Sport elencando le possibili sorprese di questa stagione. L'ex Inter ha detto che spera di vedere Charles De Ketelaere in Italia, con il Milan che è a buon punto per portarlo in Serie A. Adani è sicuro che faranno bene, tra i calciatori già arrivati, Federico Gatti (Juventus), Yacine Adli (Milan) e Khvicha Kvaratskhelia (Napoli). Attenzione alle possibili sorprese come il norvegese Kristian Thorstvedt al Sassuolo e lo scozzese Lewis Ferguson al Bologna. Profili che possono interessare anche gli appassionati di fantacalcio. L'ex centrale ha aggiunto anche Marcos Antonio tra i calciatori da seguire con la massima attenzione. Il neo regista biancoceleste, forte delle sue 30 presenze tra Champions ed Europa League, si candida a essere una dei craque di questo campionato. A lui poi si aggiunge Gaetano del Napoli e Dodò, a un passo dalla Fiorentina.