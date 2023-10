Serie A, assegnazione diritti tv: ecco i possibili sviluppi

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lega di Serie A sta discutendo l'assegnazione dei diritti televisivi, ma la situazione è piuttosto complessa. Nel precedente triennio, come riporta il Corriere dello Sport, i diritti televisivi sono stati venduti a 930 milioni, mentre le offerte attuali non arrivano a 870 milioni. Ci sono circa 60 milioni in meno che mettono in ansia i club di Serie A. I brodcaster coinvolti sono: Dazn, Sky e Mediaset. La Lega non esclude l'attivazione del suo canale con l'appoggio di un partner tra quelli in lizza. Secondo il quotidiano sportivo romano, l'idea che potrebbe farsi strada è quella di cedere buona parte dei diritti a Sky, con la gara del sabato sera visibile in chiaro su Mediaset. La Lega ha fissato entro lunedì mattina il termine ultimo ai brodcaster coinvolti per presentare le offerte definitive. Un aspetto da non sottovalutare è che, a differenza del precedente triennio, la vendita dei diritti dovrebbe essere quinquennale, quindi è necessario trovare un accordo che soddisfi le parti in causa.

Scenario e possibili sviluppi. Se l'offerta dei brodcaster coinvolti non dovesse aumentare saranno i club a decidere come comportarsi. Tra le società vi sono pensieri discordanti: le medie piccole preferirebbero non far saltare la trattativa e accettare le offerte anche in mancanza di un aumento, mentre i grandi club vorrebbero valutare altre possibilità. Come per esempio il canale della Lega e magari aprirsi ad altri partner. C'è la possibilità che l'Assemblea di lunedì non porti a un risultato tangibile, per questa ragione, la Lega ha fissato come termine ultimo il 23 ottobre, per darsi un'altra settimana di tempo nel caso fosse necessario.

