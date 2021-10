Serie A, beffa finale per l’Atalanta: l’Udinese pareggia e Gasperini è una furia

Nel lunch match della nona giornata di Serie A Atalanta e Udinese si dividono la posta in palio. Al Gewiss Stadium va in scena una partita abbastanza bloccata che si stappa solo nella ripresa grazie al missile mancino di Ruslan Malinovskyi che supera Silvestri. La Dea sembra avere in controllo il match ma nel finale arriva la beffa. Gasperini viene espulso per proteste e, al minuto 94, Beto firma di testa il gol del pareggio. Passo falso dunque per Muriel e compagni che restano ancorati a quota 15 punti.