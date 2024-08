Serie A | Buona la prima per la Juve di Motta trascinata dal baby Mbangula

TUTTOmercatoWEB.com

Si chiude ufficialmente la prima giornata della nuova stagione di Serie A con la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Como. Esordio vincente sulla panchina bianconera per Thiago Motta che ottiene un successo netto per 3-0 contro il gruppo guidato da Fabregas. Ad aprire le marcature è Mbangula, giocatore che arriva dalla Juventus Next Gen titolare per la prima volta in Serie A. Weah mette la firma sul raddoppio mentre è il gol di Cambiaso in pieno recupero a calare il tris definitivo, nel mezzo anche una rete annullata a Vlahovic.