Serie A, classifica assist: tre in vetta, Milinkovic subito dietro

ASSIST SERIE A - C'è caos in vetta alla classifica degli assist della Serie A. Juan Cuadrado, De Paul e Malinovskyi sono in vetta con nove passaggi vincenti. Alle loro spalle sono ben undici i calciatori appaiati a quota 8. Tra di loro c'è anche Sergej Milinkovic Savic. Insieme a lui ci sono Barrow, Calhanoglu, Chiesa, De Paul, Ilicic, Lukaku, Malinovski, Mkhitaryan, Morata, Muriel, Zielinski e Zapata. In casa Lazio a cinque ci sono Lazzari e Immobile. Segue a quattro Marusic, mentre a tre ci sono Correa e Radu. Parolo e Andreas Pereira sono a due. Per i colori biancocelesti si aggiungono alla lista anche Acerbi, Akpa Akpro, Fares e Patric. Nella passata stagione a vincere il premio di miglior assist man del campionato è stato Luis Alberto che curiosamente è ancora a secco. La classifica completa:

1) 9 assist: J. Cuadrado (Juventus), R. De Paul (Udinese), R. Malinovskyi (Atalanta).

4) 8 assist: S. Milinkovic-Savic (Lazio), M. Barrow (Bologna), H. Calhanoglu (Milan), F. Chiesa (Fiorentina/Juventus), J. Ilicic (Atalanta), R. Lukaku (Inter), H. Mkhitaryan (Roma), A. Morata (Juventus), L. Muriel (Atalanta), D. Zapata (Atalanta), P. Zielinski (Napoli).

15) 7assist: D. Mertens (Napoli),

16) 6 assist: C. Immobile (Lazio), N. Barella (Inter), S. Bastoni (Spezia), A. Belotti (Torino), M. Brozovic (Inter), A. Candreva (Sampdoria), R. Gosens (Atalanta), E. Gyasi (Spezia), A. Hakimi (Inter), L. Insigne (Napoli), L. Pellegrini (Roma), F. Ribery (Fiorentina), A. Sanchez (Inter), R. Soriano (Bologna).

30) 5 assist: M. Lazzari (Lazio), D. Berardi (Sassuolo), G. Caprari (Benevento), D. Faraoni (Verona), T. Hernandez (Milan),R. Karsdorp (Roma), D. Lazovic (Verona), R. Leao (Milan), N. Molina (Udinese), R. Pereyra (Udinese), M. Zaccagni (Verona),

41) 4 assist:A. Marusic (Lazio), C. Biraghi (Fiorentina), A. Cornelius (Parma), M. Damsgaard (Sampdoria), Danilo (Juventus), G. Di Lorenzo (Napoli), ; P. Ghiglione (Genoa), R. Insigne (Benevento), F. Kessie (Milan), R. Marin (Cagliari), R. Palacio (Bologna), G. Pezzella (Parma), M. Politano (Napoli), A. Ramsey (Juventus), A. Saelemaekers (Milan), L. Spinazzola (Roma), S. Verdi (Torino), E. Vignato (Bologna), G. Zappa (Cagliari).

60) 3 assist: J. Correa (Lazio), S. Radu (Lazio), C. Ansaldi (Torino),T. Augelllo (Sampdoria), M. Badelj (Genoa), A. Bastoni (Inter), R. Betancur (Juventus), F. Bonazzoli (Sampdoria/Torino), Borja Mayoral (Roma), F. Caputo (Sassuolo), G. Castrovilli (Fiorentina), F. Dimarco (Verona), F. Djuricic (Sassuolo), N. Estevez (Spezia), R. Freuler (Atalanta), J. Jankto (Sampdoria), Joao Pedro (Cagliari), F. Kessie (Milan), H. Lozano (Napoli), L. Martinez (Inter), J. Messias (Crotone), S. Molina (Crotone), R. Orsolini (Bologna), A. Ounas (Crotone), L.Pavoletti (Cagliari), P. Pereira (Crotone), A. Petagna (Napoli), G. Ramirez (Sampdoria), A. Rebic (Milan), K. Strootman (Genoa), A. Young (Inter), M. Zajc (Genoa)

55) 2 assist: M. Parolo (Lazio), Andreas Pereira (Lazio).

100) 1 assist: M. Fares (Lazio), F. Acerbi (Lazio), Patric (Lazio), J. D. Akpa Akpro (Lazio),

