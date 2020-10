Serie A, classifica marcatori: Gomez in testa, Immobile insegue

SERIE A CLASSIFICA MARCATORI - Il campionato è ripartito e la corsa alla palma del capocannoniere è iniziata. Ciro Immobile è il detentore della palma del titolo e darà filo da torcere per mantenerla. Gli avversari, però, sono partiti fortissimi e il Papu Gomez è partito con la quinta marcia inserita. L'argentino ha già siglato quattro gol ed è in vetta solitaria alla graduatoria. Alle sue spalle ci sono a quota tre Caputo, Cristiano Ronaldo, Galabinov, Lautaro Martinez e Lukaku.Per la Lazio, invece, in classifica figurano Immobile, Lazzari, Milinkovic Savic e Caicedo. Siamo all'inizio e la stagione sarà ancora lunghissima. Ricordiamo che la classifica che segue è quella ufficiale della Lega Serie A, aggiornata con la decisioni prese dal massimo organo del campionato. Ecco la classifica completa dei marcatori del campionato e gli altri gol dei calciatori biancocelesti:

1) 4 gol: A. Gomez (Atalanta).

2) 3 gol: F. Caputo (Sassuolo), Cristiano Ronaldo (Juventus), A. Galabinov (Spezia), R. Lukaku (Inter), Lautaro Martinez (Inter).

7) 2 gol: A. Belotti (Torino), D. Berardi (Sassuolo), L. Caldirola (Benevento), G. Caprari (Benevento), G. Castrovilli (Fiorentina), H. Hateboer (Atalanta), Z. Ibrahimovic (Milan), R. Leao (Milan), H. Lozano (Napoli), D. Mertens (Napoli), L. Muriel (Atalanta), F. Quagliarella (Sampdoria), R. Soriano (Bologna), J. Veretout (Roma)

16) 1 gol: C. Immobile (Lazio), M. Lazzari (Lazio), F. Caicedo (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), L. Bonucci (Juventus), M. Bourabia (Sassuolo), F. Chiesa (Fiorentina/Juventus), O. Colley (Sampdoria), D. D'Ambrosio (Inter), G. Defrel (Sassuolo), M. De Roon (Atalanta), Destro (Genoa), B. Diaz (Milan), F. Djuricic (Sassuolo), E. Elmas (Napoli), A. Favilli (Verona), R. Gagliardini (Inter), D. Godin (Cagliari), R. Gosens (Atalanta), A. Hakimi (Inter), T. Hernandez (Milan), Hernani (Parma), L. Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), F. Kessie (Milan), C. Kouame (Fiorentina), D. Kulusevski (Juventus), J. Kurtic (Parma), S. Lammers (Atalanta), G. Lapadula (Benevento), G. Letizia (Benevento), M. Locatelli (Sassuolo), R. Palacio (Bologna), G. Pandev (Genoa), Pedro (Roma), M. Pjaca (Genoa), M. Politano (Napoli), E. Riviere (Crotone), A. Skov Olsen (Bologna), G. Simeone (Cagliari), Simy (Crotone), V. Verre (Sampdoria), D. Vlahovic (Fiorentina), D. Zappacosta (Genoa), P. Zielinski (Napoli).

SERIE A, LA CLASSIFICA COMPLETA DEGLI ASSIST

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE