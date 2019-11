Serie A, classifica marcatori "open play": due giocatori della Lazio in testa

L'attacco della Lazio, in termini numerici, è tra i più prolifici d'Europa. Immobile e Correa sono il tandem offensivo più incisivo del campionato italiano, nessuno è riuscito a fare come loro in Serie A. Ma non è il solo record che detiene il reparto d'attacco biancoceleste: in testa alla classifica marcatori "open play" - cioè quella che non tiene conto dei cross e dei calci da fermo - troviamo proprio loro due: Immobile e Correa a quota sei, seguiti da Berardi Caputo e Zapata (5). Due mine vaganti, i centravanti della Lazio, tra i più imprevedibili e decisivi del nostro campionato.

