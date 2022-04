Serie A, colpaccio Fiorentina e flop Atalanta: come cambia la classifica

La Fiorentina vince, l'Atalanta no. Questi i verdetti delle gare delle 15 della 32esima giornata di Serie A. Colpaccio dela Viola che espugna 3-2 il Maradona e conquista tre punti che le consentono di continuare a sognare un posto in Europa. A segno Gonzalez, Ikoné e Cabral. Inutili i gol azzurri di Mertens e Osimhen. Flop Dea invece che cade al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Uno scatenato Traoré firma la doppietta. Muriel la riapre nel finale ma non basta. Perde anche il Venezia contro l'Udinese. Al Penzo finisce 2-1 con gol decisivo nel finale di Becao. Ecco come cambia la classifica nelle zone alte.

CLASSIFICA

Milan 67*, Inter 66*, Napoli 66, Juventus 62, Lazio 55, Roma 54*, Fiorentina 53*, Atalanta 51*

*una gara in meno