Serie A, coordinatore medici: "Quarantena? In caso di positivo rischio stop"

Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e coordinatore dei medici sportivi della Serie A, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della questione della quarantena in caso di un positivo in un club: "La quarantena resta un nodo critico, solo il governo può modificare questa cosa. Per farlo serve che i dati del contagio siano davvero buoni. Se ci sarà un positivo, durante un campionato, vuol dire mettere in quarantena tutta la squadra che rischia di non giocare per 5 gare. La Federazione sta preparando delle soluzioni alternative. Se si blocca il campionato si dovranno attuare il piano B o quello C. Speriamo non accada nulla".