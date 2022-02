Serie A, Costacurta: “Zona Europa? C’è una squadra con il vento in poppa”

A Sky Calcio Club, nel post partita di Udinese-Lazio, si parla anche di zona Champions e zona Europa. I biancocelesti sono a quota 43 punti, a -4 dal quarto posto dalla Juventus e a -1 dall'Atalanta che però deve recuperare una partita. Sotto la squadra di Sarri sia la Roma (41 punti) che la Fiorentina (42) anche lei con una gara in meno. È lotta aperta tra queste squadre per una qualificazione alle coppe europee. Con molta probabilità solo una di queste si qualificherà per la Champions, due in Europa League, una in Conference e una fuori dai giochi. Secondo Costacurta c'è una dei queste che al momento ha qualcosa in più. L'ex difensore del Milan ha rivelato: "Attenzione alla Fiorentina, mi sembra quella che ha il vento più in poppa in zona Europa".