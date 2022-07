Serie A, dal 2023/2024 sarà introdotto il salary cap: come cambia il mercato

Dalla stagione 2023/2024 il mercato in Serie A cambierà in maniera importante con l'introduzione del salary cap: ecco i dettagli della nuova norma

A breve il mercato in Serie A introdurrà una novità significativa: il salary cap. Dopo l'indice di liquidità, che ormai da anni blocca alcune società, la Lega è pronta a inserire un altro parametro che limiterà e non poco il mercato dei club. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, dalla stagione 2023/2024 verranno bloccate tutte quelle operazioni di acquisto a chi si trovasse con un costo di squadra superiore all'80% dei ricavi. Il costo di squadra, entrando nel particolare, comprenderà la somma di stipendi, commissioni per gli agenti e il saldo di mercato, che dovranno essere, dunque, monitorati con grande attenzione in fase di mercato. Non solo. L'obiettivo della Lega è quello, ne tempo, di abbassare ancora questo parametro arrivando al 70% dei ricavi entro il 2024.

PLUSVALENZE - Questa introduzione ha come obiettivo quello di monitorare il mercato dei club e di mettere in ordine i conti del sistema, in perdita da 12 anni di 1 milione di euro ogni stagione. Come scrive La Repubblica, però, se da una parte si risolve un problema, dall'altra potrebbe aggiungersene un altro: le plusvalenze. Ovvero il rischio di operazioni "gonfiate" per aumentare i ricavi e, di conseguenza, il margine di acquisto in base alle percentuali sopracitate. Questo è aggravato anche dall'ultima decisione della Procura Federale, la quale ha stabilito che è impossibile determinare quando la valutazione di un calciatore sia eccessivamente aumentata rispetto al reale.