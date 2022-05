Serie A, dopo le polemiche l'AIA ferma altri due arbitri: ecco chi sono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altri due direttori di gara fermati fino alla fine della stagione. Dopo quanto accaduto a Pairetto e Nasca, dopo Spezia -Lazio, l'AIA ha deciso di fermare anche Luca Banti e Livio Marinelli. Come riportato da Il Messaggero il primo, Var in Fiorentina - Roma, ha ricevuto lo stop proprio per aver richiamato l'arbitro Guida all'on field review che ha portato all'assegnazione del penalty per i viola.

Il secondo invece per quanto accaduto in Bologna - Venezia, in questo caso Marienlli avrebbe ignorato l'aiuto del Var.