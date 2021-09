Serie A, ecco le squadre più precise al tiro: la posizione della Lazio

Nel giorno dell'inizio della terza giornata di Serie A, Sky Sport ha stilato una particolare classifica prendendo in considerazione il rapporto tra i tiri in porti e quelli tentati in generale. Svariate sorprese in classifica, "guidata" dalla Fiorentina. La squadra di Italiano, nelle prime due sfide stagionali, ha raggiunto una percentuale di precisione del 71% con 21 tentativi. Secondo posto per la Lazio di Sarri: 57,7% di tiri in porta (15 su 26). I biancocelesti, che hanno vinto entrambe le gare contro Empoli e Spezia, sono seguiti da Udinese e Cagliari. Poi, in ordine, Inter, Roma e Napoli. Il Milan, prossimo avversario della Lazio, si ferma alla quattordicesima posizione: 33,3% di tiri in porta (9 su 27). La Juventus, favorita dai pronostici per la vittoria dello scudetto, è addirittura al diciottesimo posto con una precisione di appena il 30%. Fanalino di coda l'Atalanta di Gasperini.

