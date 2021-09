Lazio, Albiol: “Scudetto? Occhio anche alla squadra di Sarri”

RASSEGNA STAMPA - Il campionato è ripartito da poco e per alcune squadre è stata una partenza col botto. Milan-Lazio è una delle gare della terza giornata, il primo scontro diretto della stagione oltre a quello tra Napoli e Juventus. I biancocelesti sono attesi a San Siro domani alle 18 e sarà una sfida senza dubbio intrigante. Nonostante però siamo ancora all’inizio, e come accade ogni anno sono iniziati anche i pronostici per lo scudetto. Chi si aggiudicherà il campionato questa stagione? Una scelta difficile tra diverse squadre, più o meno le stesse per tutti. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Raul Albiol ha detto la sua. L’ex difensore del Napoli e attuale del Villarreal, conosce bene la Serie A e le sue insidie e ha dichiarato: “L’inter era davanti ma l’addio di Lukaku e Conte ha livellato la situazione. Inzaghi è un ottimo allenatore ma è in un posto nuovo, vedremo come andrà. Penso sia una corsa tra Juventus, Napoli e Inter con un occhio di riguardo per la Lazio di Sarri…”

