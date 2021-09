Genoa, Caicedo subito titolare: i gol arrivano prima del 90'?

RASSEGNA STAMPA - Il Panterone è già pronto a lasciare il segno. Felipe Caicedo si è calato subito benissimo nell'ambiente Genoa ed è il favorito per scendere in campo al fianco di Destro domani nella trasferta di Cagliari. Ballardini si affida subito all'ex numero 20 della Lazio, passato al Grifone per trovare minutaggio e continuità. Nuovo ruolo dunque per Caicedo che non entrerà negli ultimi minuti come faceva in biancoceleste, ma sarà il perno centrale della squadra rossoblu. I gol dell'attaccante ecuadoriano dunque potranno iniziare a essere distribuiti nell'arco dei novanta minuti e non solo nel recupero del secondo tempo, come ha abituato tutti i tifosi laziali.