Serie A | Fiorentina, battuto anche il Toro e secondo posto: la classifica

La settima sinfonia di Raffaele Palladino vale anche la prima volta così in alto in classifica. La Fiorentina vince ancora, per la settima volta consecutiva: l'1-0 di Torino vale il secondo posto in graduatoria, a braccetto con l'Atalanta e a -3 dal Napoli capolista. In attesa dell'Inter, in campo stasera, i viola sognano e guardano quasi tutti dall'alto. Per il Toro ancora 14 punti e centro della classifica.

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 25 punti

Fiorentina 22

Atalanta 22

Inter 21*

Juventus 21

Lazio 19*

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Roma 13*

Empoli 11*

Parma 9*

Hellas Verona 9*

Como 9*

Cagliari 9*

Venezia 8*

Monza 8

Lecce 8

Genoa 6*

* una partita in meno