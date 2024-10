Serie A, Fiorentina corsara a Marassi: la rete di Gosens stende il Genoa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa Genoa - Fiorentina, la prima delle tre gare del giovedì infrasettimanale. La Fiorentina batte il Genoa 0-1 e si lancia con prepotenza in zona Champions. Con la vittoria di oggi, infatti, la Viola è quarta in classifica dopo aver scavalcato Lazio e Juventus. Basta il gol di Gosens nel secondo tempo per battere gli uomini di Gilardino, ormai in crisi nera. Il Grifone sprofonda pericolosamente in fondo alla classifica e non vince in campionato da otto gare consecutive.