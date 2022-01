Serie A, focolaio Covid in casa Udinese: sono nove i positivi

La Serie A trema per la crescita inarrestabile dei calciatori positivi in tantissimi club. Dopo il focolaio della Salernitana e quello del Verona adesso anche l'Udinese è in piena emergenza. Sono infatti nove, sette calciatori e due membri dello staff, i positivi al Covid a seguito di tampone molecolare. Questo il comunicato: "Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto".

Covid, nuova ondata in Serie A: tutti i giocatori positivi

Lazio - Empoli, 48 ore al fischio d'inizio: cresce il dato sui biglietti venduti

TORNA ALLA HOMEPAGE