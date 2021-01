Serie A, Galeone: "Scudetto? Occhio alle sorprese. La Lazio ha un gruppo solido..."

Giovanni Galeone, ex allenatore e calciatore italiano che oggi compie 80 anni, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle possibili "soprese" nella zona scudetto, oltre alle milanesi e alla Juventus: "L' Atalanta fisicamente è una squadra aggressiva, ma in fase di possesso palla ha tanta qualità. Per lo scudetto ci sono altre, Napoli e Roma a tratti hanno dimostrato di avere un loro timbro e la Lazio ha un gruppo consolidato e un direttore sportivo (Tare, ndr) capace"..

