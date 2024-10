Serie A, Giudice Sportivo: niente multa alla Lazio. Terzo giallo per Gila e...

TUTTOmercatoWEB.com

Terminata la nona giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha emesso le sue decisioni. Alcune di queste riguardagno anche la Lazio, visto che ' i sostenitori delle Società Fiorentina, Internazionale, Lazio e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusiva- mente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (pe- tardi, fumogeni e bengala)'. In merito a questa situazione, però, la società biancoceleste non è stata multata. Per quanto riguarda il campo, invece, è stata confermata la terza ammonizione per Mario Gila e le prime per Noslin e Marusic.