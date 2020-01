Serie A, Giudice Sportivo: squalifica con ammenda per Lulic

Salterà la Samp, tornerà al derby. È Senad Lulic, ammonito contro il Napoli per proteste e dunque squalificato dal Giudice Sportivo. Una squalifica con tanto di ammenda di 1.500 € “perché capitano della squadra”. Nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie A si legge anche la terza sanzione per Lazzari, alla prossima scatterà la diffida. Così come per Murru della Sampdoria, comunque salvo per il match del prossimo sabato contro i biancocelesti. Da registrare, infine, le squalifiche di Kolarov e Florenzi nella Roma: non giocheranno contro il Genoa e rientreranno per la stracittadina del 26 gennaio.

