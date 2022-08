Serie A, Gravina: "Giovani? Le prime giornate non sono state positive"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervista fiume quella rilasciata dal presidente della Figc Gabriele Gravina che ai microfoni di Radio Rai ha toccato temi molto importanti.

NAZIONALE - "Il progetto è uno, quello di rivederci tutti insieme e colgo l'occasione per ringraziare la Lega di A per aver dato l'ok ad avere i giocatori 10-15 giorni prima del Mondiale. Mancini avrà a disposizione i calciatori e faremo due amichevoli. Potremmo andare a giocare a Tirana contro l'Albania. Potremmo poi andare a fare un mini ritiro in Arabia Saudita".

GIOVANI - "Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti, che non manca, e alcuni sono appetibili anche all'estero. Devo dire comunque che alcuni giovani stranieri arrivati in Serie A hanno dimostrato grandi qualità. Dobbiamo pensare poi anche alla lista dei 25, quella attuale non sta dando frutti, dovremo metterci mano".