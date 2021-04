Serie A, i bomber dalla panchina: ecco chi segna di più da subentrato

Quali sono i calciatori di Serie A che hanno segnato più gol da subentrati in questa stagione? Con l'introduzione delle 5 sostituzioni, i cambi sono diventati sempre più importanti nel corso di una singola gara. Avere a disposizione giocatori in grado di spaccare i match è diventato fondamentale per ogni allenatore. Nel campionato italiano sono tre i calciatori che segnano di più partendo dalla panchina. Uno della Lazio, uno del Napoli e uno dell'Atalanta. Si tratta di Felipe Caicedo, Matteo Politano e Luis Muriel, tutti a quota 4 reti da subentrati. A riportare la statistica è Gianlucadimarzio.com.