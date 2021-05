Serie A, i migliori gol della 34ª giornata: c’è la perla di Luis Alberto - FT

Il tiro a giro di Luis Alberto, la girata aerea di Palacio o il sinistro volante di Gosens. Il profilo Instagram della Lega Serie A lancia il sondaggio. Qual è il miglior gol della giornata? La top 3 è composta appunto da Luis Alberto, Palacio e Gosens. Il Mago spagnolo ha messo a segno la rete del 3-1 contro il Genoa con un destro delizioso sul quale Perin non poteva far nulla. L'attaccante del Bologna, autore di una tripletta all'età di 39 anni, si è superato con una bellissima girata di testa in anticipo mentre l'esterno di Gasperini aveva portato in vantaggio i suoi con un bel sinistro al volo. Sul profilo della Serie A è possibile votare il miglior gol.