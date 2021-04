Serie A, i migliori italiani della 33ª giornata: c’è un calciatore della Lazio - FOTO

Come di consueto, alla fine di ogni turno di campionato, la FIGC premia i migliori italiani. Sul suo sito ufficiale sono stati premiati un calciatore della Lazio e uno del Genoa per quanto riguarda la 33ª giornata. Si tratta di Ciro Immobile e Davide Zappacosta. Con un gol e un assist il bomber biancoceleste ha trascinato la sua squadra alla vittoria nello scontro diretto per la Champions contro il Milan. Di seguito il comunicato: "Ciro Immobile e Davide Zappacosta sono i migliori italiani della 33^ giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Il biancoceleste è tra i protagonisti della vittoria casalinga della Lazio sul Milan, mentre Zappacosta brilla nel derby ligure andato in scena a Marassi tra Genoa e Spezia. Entrambi ottengono una media-voto di 7,33 frutto delle valutazioni ricevute da parte de La Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport-Stadio e di Tuttosport. Zappacosta è sempre presente nelle principali trame offensive del Genoa. Al 28esimo impegna Provedel con un bel destro a giro da fuori area. Sedici minuti più tardi duetta con Badelj e sfiora la rete di mancino al volo. Infine, a poco meno di mezz’ora dal novantesimo, sfonda sulla sinistra e conclude rasoterra propiziando il gol del vantaggio firmato Scamacca. Grande prestazione per l’ex Torino e vittoria fondamentale per il Genoa in chiave salvezza. All’Olimpico Immobile è una spina nel fianco della difesa del Milan. Dopo solo due minuti, di esterno, serve l’assist a Correa per l’uno a zero della Lazio. Tre minuti più tardi conclude da posizione ravvicinata, sbattendo però su Donnarumma. Al minuto 80’, servito da Luis Alberto, scavalca il numero uno rossonero con un delizioso pallonetto che si infrange sul palo negandogli la gloria personale. Gloria che però arriva, a tre dalla fine, quando con un preciso destro a incrociare realizza il gol del definitivo 3-0. Diciottesima rete in campionato e quarta nelle ultime tre partite per l’attaccante della Lazio e della Nazionale".