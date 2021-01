Serie A, il Bologna di misura: basta un rigore per mettere ko il Verona

Bologna - Verona è la gara andata in scena alle ore 15:00 di questa sabato di Serie A. I padroni di casa sono scesi in campo per trovare il risultato, dopo ben 8 match senza i tre punti. La partita si mette subito in discesa per gli uomini di Mihajlovic, che vanno in gol al 19' grazie a un rigore realizzato da Orsolini. Prova a rimettersi in carreggiata il Verona, cominciando a macinare gioco. Nel secondo tempo gli ospiti vanno vicini al pareggio con Kalinic, che spara però addosso al portiere. Termina 1 a 0 la partita, il Bologna sale a 20 punti, il Verona rimane nono a quota 27.